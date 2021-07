Polizei sucht Zeugen – Mann wird in Biel von Gruppe angegriffen und verletzt In der Nacht auf Montag ist in Biel ein Mann angegriffen und verletzt worden. Er musste ins Spital gebracht werden.

In der Nacht auf Montag hat die Kantonspolizei Bern um 1.25 Uhr Meldung erhalten, dass an der Murtenstrasse in Biel eine Person verletzt worden sei. Wie die Polizei in einer Mitteilung vom Montag schreibt, fanden die Einsatzkräfte darauf den Mann und liessen ihn per Ambulanz ins Spital bringen.

Laut Mitteilung der Polizei sei der Mann beim Kreisel Silbergasse/Murtenstrasse von einem jungen Mann aus einer Gruppe heraus angegangen worden. Das Opfer sei darauf zu Fuss in Richtung Johann-Verresius-Platz geflüchtet, wo ihn die Gruppe einholte. An der Murtenstrasse 48 sei der Mann gestürzt und von der Gruppe mit Schlägen auf den Körper traktiert worden.

Die Polizei sucht Zeugen. Insbesondere, wer zwischen 1.10 und 1.30 Uhr im Bereich Murtenstrasse/Silbergasse/Johann-Verresius-Platz Bildmaterial aufgenommen oder andere Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter 032 324 85 31 zu melden.

pd/ske

