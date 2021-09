Wurde er in Bern ausgeraubt? – Mann weist Kopfverletzungen auf – und weiss von nichts mehr Kurioser Vorfall in der Nacht auf Samstag: Ein Mann hatte plötzlich innere Kopfverletzungen und ihm fehlten Wertsachen. Er hat keine Ahnung, was passierte.

Der verletzte Mann hielt sich in der Nacht auf Samstag etwa um Mitternacht beim Bollwerk auf. Foto: Screenshot/Google Streetview

Ein am Kopf verletzter Mann ist am Wochenende in Bern möglicherweise Opfer eines Raubdelikts geworden. Er machte den Verlust von Wertsachen geltend, wie die Berner Kantonspolizei am Dienstag mitteilte.

Der Mann habe sich selbst in ein Spital begeben, wo bei ihm innere Kopfverletzungen festgestellt worden seien, schrieben Polizei und Staatsanwaltschaft. Der Verletzte hatte am Samstag etwa um 03.15 Uhr beim Casinoplatz eine Polizeipatrouille angesprochen und angegeben, dass ihm Wertgegenstände fehlen würden.

Laut seinen Aussagen war der 35-jährige Mann in der Nacht auf Samstag um etwa Mitternacht beim Bollwerk unterwegs gewesen und gegen 03.00 Uhr dann im Raum Theaterplatz/Casinoplatz. Es sei nicht ausgeschlossen, dass er von Unbekannten beraubt und verletzt worden sei, schrieb die Polizei.

Die Kantonspolizei Bern sucht Zeugen. Personen, die in der Nacht auf Samstag zwischen Mitternacht und 3.15 Uhr im Raum Bollwerk, Speichergasse, Bärenplatz, Kornhausplatz und Theater-/Casinoplatz verdächtige Beobachtungen gemacht haben, beziehungsweise gesehen haben, wie ein Mann von Unbekannten angegangen worden oder allenfalls gestürzt war, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 031 638 81 11 zu melden.

chh/sda

