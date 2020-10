Attacke in der S-Bahn – Mann während Zugfahrt angegriffen und beraubt Ein Unbekannter hat am Freitagabend im Zug zwischen Brünnen Westside und Bümpliz Nord einen Mann beraubt. Das Opfer wurde verletzt, der Täter entkam.

Der Bahnhof Brünnen: Hier stieg das spätere Opfer am Freitagabend in den Zug, wo er schliesslich beraubt wurde. Foto: Franziska Scheidegger

Tätlicher Angriff in der S52: Am Freitagabend kurz nach 19.20 Uhr meldete ein Mann der Kantonspolizei Bern, dass er soeben im Zug zwischen Brünnen Westside und Bümpliz Nord von einem Unbekannten attackiert und beraubt worden sei.

Ein paar Minuten zuvor – um 19.17 Uhr – war das spätere Opfer in Brünnen Westside in den Zug in Richtung Bern gestiegen. Kurz darauf ging ein Unbekannter an ihm vorbei und sprach ihn an – ehe der unbekannte Täter den Mann unvermittelt von hinten tätlich angriff. Dabei wurde das Opfer beraubt und verletzt.

Täter stieg aus dem Zug

Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, entfernte sich der Täter danach und stieg schliesslich an unbekannter Örtlichkeit aus. Das Opfer begab sich zu einem späteren Zeitpunkt selbständig in ärztliche Behandlung.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Vorfall in der S52 Richtung Bern (Abfahrt um 19.17 Uhr ab Brünnen Westside, Ankunft in Bümpliz Nord um 19.19 Uhr) oder zur Täterschaft machen können. Insbesondere eine Frau, die sich kurz nach der Tat um das Opfer gekümmert hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer +41 31 638 81 11 zu melden.