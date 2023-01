Am helllichten Tag – Mann vor dem Bahnhof in Moutier ausgeraubt Am Montagnachmittag griffen zwei Täter einen älteren Mann an, brachten ihn zu Fall und stahlen ihm seine Armbanduhr.

In der Nähe des Bahnhofs Moutier kam es am Montag zu einem Raubüberfall. (Symbolbild) Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Ein älterer Mann ist am Montag um 15 Uhr vor dem Bahnhof in Moutier von zwei Personen ausgeraubt worden. Dabei wurde ihm eine Armbanduhr abgenommen. Anschliessend flüchteten die zwei Täter in Richtung Bahnhof, teilte die Berner Kantonspolizei am Mittwoch mit.

Beim Raub sei das Opfer vor dem Wohnblock an der Avenue de la Gare zu Fall gebracht worden, schreibt die Berner Kantonspolizei weiter. Einer der Täter habe die Armbanduhr gestohlen, während der Andere nicht eingriff. Beim Sturz verletzte sich der ältere Mann leicht. Er begab sich selbständig ins Spital.

SDA/chh

