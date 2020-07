Kleine Schanze Bern – Mann von Unbekannten angegriffen und verletzt Bei der Kleinen Schanze in Bern wurde am Freitagabend ein Mann von Unbekannten angesprochen und anschliessend angegriffen. Der Mann ging zu Boden und wurde verletzt. Die Täter flüchteten.

Im Bereich der Toilettenanlagen auf der



Kleine Schanze wurde der Mann angegriffen. Foto: Franziska Rothenbühler

Auf der Kleinen Schanze in Bern ist am Freitagabend ein Mann von Unbekannten angegriffen und verletzt worden. Die Meldung über die Auseinandersetzung auf der Kleinen Schanze ging am Freitag um 17.50 Uhr ein, wie die Kantonspolizei Bern am Samstag mitteilte.

Nach aktuellem Kenntnisstand sei ein Mann kurz nach 17.30 Uhr im Bereich der Toilettenanlagen auf Seite Milchbar zunächst von Unbekannten angesprochen und daraufhin angegangen worden. Der Mann sei zu Boden gegangen und verletzt worden. Er habe den Tatort aber selbstständig verlassen können.

Die Angreifer flüchteten in unbekannte Richtung. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

( sda/tag )