Unfall im Seeland – Mann von Pferd getreten und verstorben Ein Pferd fügte einem 73-jährigen Mann am Sonntagnachmittag in Müntschemier so schwere Verletzungen zu, dass er diesen noch am Unfallort erlag.

Ein 73-jähriger Mann ist im Berner Seeland nach einem Pferdetritt verstorben. Der Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag auf einer umzäunten Pferdeweide in Müntschemier, wie die Kantonspolizei Bern am Dienstag mitteilte.

Warum sich der Mann auf die Weide begeben hatte, geht aus dem Communiqué nicht hervor. Die Polizei untersucht, wie es zum Unfall kam.

Drittpersonen kümmerten sich um den Schwerverletzten, bis ein Ambulanzteam und eine Rega-Crew vor Ort eintrafen. Sie konnten aber nicht verhindern, dass der Mann noch vor Ort seinen schweren Verletzungen erlag.

SDA/nfe

