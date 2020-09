Unfall in Saanen – Mann von Anhänger erdrückt Ein 76-Jähriger kam ums Leben, als er einen Anhänger reparieren wollte und dieser auf ihn kippte.

In der Gemeinde Saanen ereignete sich am Mittwoch ein tödlicher Unfall. Foto: Bruno Petroni

Am Mittwochabend ist es in der Gemeinde Saanen zu einem tödlichen Unfall gekommen. Die Meldung ging bei der Kantonspolizei Bern am Mittwoch um etwa 19.20 Uhr ein. Gemäss aktuellen Erkenntnissen wollte der 76-jährige Mann einen Anhänger fixieren, um ihn anschliessend zu reparieren. Dabei kippte der Anhänger auf den Betroffenen.

Drittpersonen versuchten dem Mann noch zu helfen und alarmierten die Rettungskräfte. Dennoch konnte nicht verhindert werden, dass der Mann aus dem Kanton Bern noch vor Ort an den Folgen des Unfalls verstarb.

Im Einsatz standen die Rega, ein Ambulanzteam sowie mehrere Mitarbeitende der Kantonspolizei Bern und die Feuerwehr Saanen. Weiter wurde das Care Team des Kantons Bern beigezogen.

Der genaue Unfallhergang wird von der Kantonspolizei Bern untersucht.

pkb