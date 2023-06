Unfall beim Bahnhof Studen – Mann vom Zug erfasst und schwer verletzt Im Bahnhof Studen ist am Montag ein Mann auf die Geleise gestürzt und von einem durchfahrenden Zug schwer verletzt worden.

Der Unfall passierte beim Bahnhof Studen. Foto: Urs Baumann (Archiv)

Die Kantonspolizei Bern wurde am Montag gegen 22 Uhr über den Vorfall informiert, wie sie am Dienstag mitteilte. Bei ihrem Eintreffen wurde der Verletzte von Drittpersonen erstversorgt, danach wurde er von einem Ambulanzteam versorgt und per Helikopter ins Spital gebracht.

Gemäss aktuellen Erkenntnissen hatten sich der Mann auf dem Perron befunden, als er aus noch zu klärenden Gründe auf die Geleise stürzte und dort von einem durchfahrenden Zug erfasst wurde. Dies konnte auch durch die sofort ausgelöste Notbremsung des Lokführers nicht verhindert werden. Ein Unfallgeschehen stehe im Vordergrund, schreibt die Kantonspolizei.

pd/red

