Motorradunfall in Biel – Mann verletzt sich schwer und muss ins Spital geflogen werden Am Sonntag ist bei der Ausfahrt der Autobahn A16 in Biel ein Motorradlenker gestürzt. Der 38-Jährige musste mit der Rega ins Spital geflogen werden.

Am Sonntagabend hat sich in Biel ein Motorradfahrer bei einem Selbstunfall schwer verletzt. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, war der 38-Jährige um ca. 20.20 Uhr von Frinvilier in Richtung Biel unterwegs gewesen, als er bei der Autobahnausfahrt der A16 kurz vor dem Taubenlochkreisel stürzte.

Eine Person vor Ort leistete dem Mann erste Hilfe. Anschliessend wurde er durch ein Ambulanzteam sowie ein Team der Rega vor Ort betreut und schliesslich mit einem Helikopter ins Spital geflogen.

Währen der Unfallarbeiten musste der betroffene Strassenabschnitt komplett gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Die Polizei hat Abklärungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

