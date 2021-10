Unfall in Belp – Mann verletzt nach Kollision mit Lieferwagen Am Montagnachmittag sind in Belp zwei Fahrzeuge zusammengeprallt. Der Fahrer eines Kleinmotorfahrzeugs wurde mit einer Ambulanz ins Spital gebracht. PD

Auf der Muristrasse in Belp kam es am Montagnachmittag zu einem Unfall. Ein elektrisches Kleinmotorfahrzeug prallte dabei mit einem Lieferwagen zusammen. Das schreibt die Kantonspolizei Bern in einer Medienmitteilung. Der Fahrer des Kleinmotorfahrzeugs sei vermutlich vom Segelflugplatz herkommend in Richtung Zentrum unterwegs gewesen als er bei der Verzweigung der Muristrasse und des Stockmattwegs mit dem Lieferwagen kollidierte. Wegen der Kollision stürzte der Mann aus dem Fahrzeug und wurde verletzt. Er wurde von Drittpersonen betreut, bis das Ambulanzteams am Unfallort eintraf. Nach der Erstversorgung wurde er ins Spital gefahren.

Zeitweise wurde der Verkehr im betreffenden Strassenabschnitt durch die Feuerwehr Regio Belp geregelt. Die Kantonspolizei hat Ermittlungen aufgenommen, um den Unfallhergang zu klären.

