Am Sonntagabend hat sich auf der A5 in Tüscherz-Alfermée (Gemeinde Twann-Tüscherz) ein Unfall ereignet. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, war ein Autolenker von Twann in Richtung Biel unterwegs gewesen. Kurz vor Tüscherz-Alfermée kam das Auto links von der Fahrbahn ab, fuhr über die Gegenfahrbahn auf das Trottoir und kollidierte dort mit einem Kandelaber. Durch den Aufprall wurde das Auto zurück auf den rechten Fahrstreifen geschleudert.

Der 41-jährige Autolenker erlitt beim Unfall Verletzungen. Er wurde durch Ersthelfende aus dem Auto geborgen und durch ein Ambulanzteam ins Spital gebracht. Ein im Auto mitgeführter Hund wurde ebenfalls verletzt und musste in eine Tierklinik gebracht werden.

Der Verkehr wurde wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Für die Abschlepparbeiten musste der Streckenabschnitt kurzzeitig gesperrt werden. Es kam zu Rückstau. Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs wurden durch die Kantonspolizei Bern aufgenommen.

