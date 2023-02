Der Täter ist flüchtig – Mann überfällt Bäckerei in Kehrsatz Der vermummte Täter erbeutete bei seinem Überfall am Freitag Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Beim Raubüberfall auf eine Bäckerei in Kehrsatz hat ein Mann am Freitag Bargeld in unbekannter Höhe erbeutet. Er konnte unerkannt entkommen. Die Berner Kantonspolizei sucht Zeugen.

Der Mann hatte am Vormittag das Geschäftslokal an der Zimmerwaldstrasse betreten, eine Angestellte bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Mit der Beute flüchtete er zu Fuss in Richtung Hängelenquartier. Laut Polizei hatte sich der Mann mit einem schwarzen Strumpf vermummt.

SDA/nfe

