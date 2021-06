Seit Mitte Juni vermisst – Mann tot aus Wohlensee geborgen Am späten Mittwochabend wurde im Wohlensee ein Toter gefunden. Der Mann war Mitte Juni beim Zehendermätteli beim Schwimmen verschwunden.

Am Mittwochabend kurz nach 21 Uhr wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass eine leblose Person auf Höhe des Stägmatt-Steges im Wasser gesichtet worden sei. Die Seepolizei konnte die Person in Hinterkappelen kurz vor der Wohleibrücke aus dem Wohlensee bergen.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich dabei um einen seit dem 17. Juni in der Aare vermissten Mann handelt. Der Mann war beim Schwimmen in der Aare beim Zehendermätteli in Bern in Schwierigkeiten geraten und verschwunden.

Trotz sofortigen Rettungsversuchen von Personen vor Ort und Suchmassnahmen der Polizei konnte der Mann vorerst nicht gefunden werden. Die Suchaktionen gestalteten sich aufgrund der trüben Färbung der Aare und der grossen Wasserabflussmenge schwierig, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt..

Die formelle Identifikation steht noch aus. Unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland sind weitere Ermittlungen im Gang.

PD/flo

