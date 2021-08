Vermisster in Hindelbank – Mann tot aufgefunden Ein seit Samstag vermisster Mann wurde nun tot gefunden. Die Polizei schliesst Dritteinwirkung als Todesursache aus.

Der Mann, den man in Hindelbank vermisste, wurde tot gefunden. Foto: Thomas Peter

Der seit Samstag in Hindelbank vermisste Mann ist leblos aufgefunden worden. Dies teilt die Kantonspolizei Bern am Mittwoch mit. Er konnte im Zuge eines Suchfluges bei Hindelbank lokalisiert werden.

Im Rahmen der Suchmassnahmen nach dem am Samstag in Hindelbank als vermisst gemeldeten Mann ist am Dienstagvormittag eine leblose Person gefunden worden. Im Verlauf des nächsten Tages konnte die Person formell als der Vermisste identifiziert werden. Bezüglich der Todesursache sind Abklärungen im Gang. Dritteinwirkung schliesst die Polizei gemäss aktuellem Kenntnisstand aus.

ber

