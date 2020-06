Nach Ohnmacht am Bahnhof Bern – Mann sucht seine Retter Sechs Jugendliche eilen einem Mann, der im Berner Bahnhof das Bewusstsein verliert, zu Hilfe. Im Nachhinein möchte dieser sich bedanken – doch er hat keine Ahnung, wer die Helfenden waren. Dominik Galliker

Der Vorfall ereignete sich bei der Welle im Bahnhof Bern. Franziska Rothenbühler

«Am Montag, 8. Juni, fiel mein Lebenspartner (79) im Bahnhof Bern in eine Ohnmacht. Er eilte auf einen Zug und verlor bei der Welle das Bewusstsein. Sechs Jugendliche (fünf Frauen und ein Mann) beobachteten dies und eilten sofort zu Hilfe. Gleichzeitig informierten sie die Sanität. Ebenfalls riefen sie mich zu Hause an, damit ich informiert war. Sie haben wirklich super reagiert. Die Sanität erschien offenbar schnell, und mein Partner wurde ins Inselspital übergeführt. Dort wurde bei ihm später ein Herzproblem festgestellt, das nun behandelt werden kann.

Bei der ganzen Aufregung hat mein Partner keine Adresse von den Helfenden verlangt. Er wollte diese nun via Sanität nachfragen. Leider dürfen solche Angaben aus Datenschutzgründen nicht bekannt gegeben werden. Weil es meinem Partner und mir ein grosses Anliegen ist, den Helfern ein persönliches Dankeschön auszurichten, versuchen wir es via Forumsredaktion und hoffen, dass diese Zeilen die Jugendlichen erreichen.»

Therese Schmid, Ostermundigen

Waren Sie unter den Helfenden, die am 8. Juni so schnell reagiert und geholfen haben? Oder kennen Sie die Beteiligten? Dann schreiben Sie uns eine Mail an redaktion@bernerzeitung.ch (Vermerk: Dankeschön). Gerne stellen wir den Kontakt zu Therese Schmid und ihrem Partner her.