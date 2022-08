Polizei sucht Zeugen – Velofahrer in Biel bewusstlos aufgefunden Am Dienstagmorgen ist es in Biel zu einem Velounfall gekommen, ein Mann wurde verletzt. Der genaue Hergang ist jedoch unklar.

Der Velofahrer wurde bewusstlos aufgefunden. (Symbolbild/Archiv) Foto: Reto Oeschger

In Biel wurde am Dienstagmorgen ein 57-jähriger Velofahrer bewusstlos auf der Strasse gefunden. Als die Kantonspolizei Bern eingetroffen sei, hätten Drittpersonen den Mann bereits versorgt, wie die Polizei in einer Mitteilung vom Dienstag schreibt. Der Mann sei in kritischem Zustand ins Spital gefahren worden.

Der Unfallhergang ist derzeit noch unklar. Gemäss Polizei sei der Mann wohl in Richtung Seevorstadt gefahren und kurz nach der Verzweigung Spitalstrasse/Unterer Quai zu Fall gekommen. Die Polizei sucht Zeugen.

zec

