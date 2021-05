Unglück an der Engehaldenstrasse – Mann stürzt in Bern hohe Mauer hinunter und wird verletzt In Bern ist in der Nacht auf Montag ein Mann eine mehrere Meter hohe Mauer hinuntergestürzt. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht auf Pfingstmontag, rückte die Kantonspolizei Bern kurz nach 00.40 Uhr an die Engehaldenstrasse in Bern aus. Einer Meldung zufolge, weil unterhalb einer Mauer zwischen den Gebäuden Engehaldenstrasse 4 und 12 eine verletzte Person gelegen hatte. Die Rettungskräfte fanden die Meldung vor Ort bestätigt.

Wie die Polizei mitteilt, sagten Zeugen aus, der Mann habe sich oberhalb der Mauer befunden, als er aus unklaren Gründen die mehrere Meter hohe Mauer hinunterstürzte. Der Verletzte wurde durch die Berufsfeuerwehr und ein Ambulanzteam von Schutz und Rettung Bern geborgen und ins Spital gebracht.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Personen, die Angaben zum Sturz machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +41 31 638 81 11 zu melden.

pd/ske

