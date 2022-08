Wanderunfall im Gantrisch – Mann stürzt an der Nüneneflue und stirbt Im Gantrischgebiet ist es am Mittwoch zu einem tödlichen Wanderunfall gekommen. Ein Mann stürzte an der Nünenflue über einen Steilhang.

Blick auf die Nüneneflue. Foto. zvg/Kapo Bern

An der Nüneneflue im Gantrischgebiet ist am Mittwochnachmittag ein Wanderer zu Tode gestürzt. Dies schreibt die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung. Der 41-jährige Niederländer sei dabei von der Nüneneflue im Abstieg Richtung Schwalmere unterwegs gewesen. Dabei stürzte er aus bisher ungeklärten Gründen.

Weitere Wanderer im Gebiet hätten den Sturz beobachtet und die Rettungskräfte alarmiert, so die Polizei weiter. Diese hätten nur noch den Tod des Mannes feststellen können. Polizei und Staatsanwaltschaft hätten Ermittlungen zum Fall aufgenommen.

zec

