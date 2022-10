Unfall auf Kleinmotorrad – Mann stirbt nach Unfall in Niederbipp im Spital Vor einer Woche verletzte sich ein Rentner bei einem Unfall schwer. Nun ist er im Spital verstorben.

Nach einem Unfall in Niederbipp ist ein 84-jähriger Mann verstorben. (Symbolbild) Foto: Peter Schneider (Keystone)R

Ein 84-jähriger Mann ist nach einem Unfall im Spital verstorben. Der Lenker eines dreirädrigen Kleinmotorrads hatte sich in einem Verkehrsunfall am Mittwoch vor einer Woche schwer verletzt und war in einem kritischen Zustand ins Spital gebracht worden.

Der Schweizer aus dem Kanton Solothurn erlag am vergangenen Samstag seinen Verletzungen, wie die Kantonspolizei Bern am Mittwoch mitteilte. Der Mann war auf der Friedhofstrasse in Richtung Niederbipp unterwegs, als sein Fahrzeug bei einem Überholmanöver eines Lieferwagens kippte.

Er erlitt schwere Verletzungen und die Rega musste ihn in kritischem Zustand ins Spital fliegen. Der Unfallhergang wird noch ermittelt.

