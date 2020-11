Todesfall in Fahrni – Mann stirbt nach Sturz Am Samstag verstarb ein Mann im Spital. Er war in Fahrni bei Arbeiten auf einem Landwirtschaftsbetrieb gestürzt.

Der Unfall geschah auf einem Landwirtschaftsbetrieb in der Gemeinde Fahrni – hier das Schild des Ortsteils Rachholtern. Foto: Patric Spahni

Ein 65-jähriger Mann aus dem Kanton Bern ist am Samstag im Spital verstorben. Er war am Mittwoch in Fahrni bei Thun nach einem Unfall ins Spital gebracht worden. «Gemäss bisherigem Kenntnisstand hat der Mann ein

Grossvieh an einem Strick geführt, als er stürzte und dabei eine schwere Kopfverletzung erlitt», heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Bern. Der genaue Hergang sowie die Umstände der Ereignisse würden untersucht.

pkb