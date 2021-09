Tragischer Unfall im Oberland – Mann stirbt nach Absturz von Fluh Ein Mann, der im Gebiet Loucherhorn über eine Felswand abgestürzt war, wurde leblos aufgefunden. Er war zuvor in Bönigen als vermisst gemeldet worden. pkb

Das Loucherhorn. Im Hintergrund die Schynige Platte. Foto: Bruno Petroni

Die Kantonspolizei Bern hat am Donnerstag kurz nach 13.30 Uhr die Meldung erhalten, dass in Bönigen ein Mann vermisst werde. «Umgehend eingeleitete Suchmassnahmen erlaubten es, den mutmasslichen Standort des Vermissten auf das Gebiet Loucherhorn einzugrenzen», haben die Kantonspolizei und die regionale Staatsanwaltschaft Oberland am Freitag mitgeteilt. Bei einem Suchflug konnte in steil abschüssigem Gelände ein menschlicher Körper lokalisiert werden. «Die Rettungskräfte konnten indes nur noch den Tod feststellen», heisst es.

Gemäss bisherigen Abklärungen sei davon auszugehen, dass der Mann auf einer Fluh biwakiert habe und dann aus noch zu klärenden Gründen abgestürzt sei. Die formelle Identifikation steht noch aus; es handelt sich indes mit grosser Wahrscheinlichkeit um den Vermissten. Für die Suche und Bergung standen ein Helikopter der Rega sowie Spezialisten der Polizei und der Alpinen Rettung Schweiz im Einsatz.

