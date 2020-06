Unfall am Oeschinensee – Mann stirbt bei Unfall mit Quad Nach einer intensiven Suchen wurde am Dienstagabend die Leiche eines Mannes entdeckt, der zuvor als vermisst gemeldet worden war.

Oberhalb des Oeschinensee stürzte am Dienstag ein Mann mit seinem Quad ab und kam ums Leben. Foto: PD

Am Dienstagabend wurde in einem Waldstück oberhalb des Oeschinensees ein Mann tot aufgefunden. Er war gleichentags am frühen Nachmittag als vermisst gemeldet worden. Die Polizei hatte daraufhin eine Suche eingeleitet.

In einer gemeinsamen Medienmitteilung geben die Kantonspolizei und die regionale Staatsanwaltschaft einen Unfall als Todesursache an. Offenbar war der Mann zwischen dem Oeschinensee und der Alpschaft Underbärgli mit dem Quad unterwegs gewesen und vom Weg abgekommen. «In der Folge war er abgestürzt und mehrere Dutzend Meter unterhalb des Weges in unwegsamem Gelände zu liegen gekommen», steht in der Mitteilung.

Für die Arbeiten am Fundort und die Bergung standen Spezialdienste der Kantonspolizei Bern und die Alpine Rettung Schweiz im Einsatz. Die genauen Umstände der Ereignisse werden untersucht.

( pkb/nik )