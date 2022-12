Szenen wie im Videospiel – Mann stiehlt Auto und kollidiert im Grauholz mit Polizeiwagen Am Dienstagmorgen stoppte ein Mann eine Lenkerin auf der Autobahn A6, stahl ihr Auto und floh Richtung Bern. Dort kollidierte er mit einem Polizeiauto.

Der Autodieb und eine Polizistin wurden bei der Kollision verletzt. (Symbolbild) Foto: Simon Glauser

Ein Mann hat am Dienstagmorgen auf der Autobahn A6 ein Auto angehalten und deren Lenkerin aus dem Auto gezerrt. Danach fuhr der Autodieb in Richtung Bern davon, wo er auf der Grauholz-Autobahn prompt mit einem Polizeiwagen kollidierte. Das teilte die Kantonspolizei Bern am Mittwoch mit.

Nachdem die Lenkerin die Polizei verständigte, nahmen mehrere Polizeipatrouillen die Verfolgung auf. Eine davon war im Bereich Grauholz auf der A1 unterwegs, als sich das gesuchte Auto von hinten näherte und mit dem Polizeiauto kollidierte. Warum genau es zur Auffahrkollision kam, ist laut Polizei unklar.

Der Autodieb wurde für die medizinische Versorgung ins Spital gebracht und vorläufig festgenommen. Eine Polizistin erlitt leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge sind schrottreif.

PD/SDA/law

