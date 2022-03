Mord in Berner Spital? – Mann soll Ehefrau mit Medikamenten vergiftet haben Im März 2021 starb eine Frau in einem Spital in Bern wohl an einer Vergiftung. Ihr Ehemann wurde verhaftet und wird nun wegen Mordes angeklagt.

Ein 50-jähriger Mann soll seine 54-jährige Frau im Spital vergiftet haben. (Symbolbild). Getty Images/iStockphoto

Am 24. März 2021 erhielt die Polizei die Meldung, dass in einem Spital in Bern eine Frau verstorben und die genaue Todesart unklar sei.

Die Untersuchungen des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Bern und der Polizei brachten Anzeichen ans Licht, dass die Frau an den Folgen einer Medikamenten-Vergiftung verstorben sein dürfte. Es handelt sich um eine 54-jährige Schweizerin aus dem Kanton Bern.

Anfang April 2021 wurde der Ehemann der Verstorbenen festgenommen. Im Zuge der mehrmonatigen polizeilichen Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass der 50-jährige Schweizer der Frau die Medikamente vorsätzlich ohne deren Wissen verabreicht und sie somit getötet hatte.

Der Mann bestreitet die ihm gemachten Vorhalte. Er befindet sich aktuell in Untersuchungshaft. Anfang März 2022 erhob die Staatsanwaltschaft gegen den Beschuldigten wegen Mordes, eventuell vorsätzlicher Tötung Anklage.

PD/flo

Fehler gefunden?Jetzt melden.