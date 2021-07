Bei Streit in Biel – Mann wird schwer verletzt Am Samstagabend wurde ein Mann in Biel bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt. Er musste ins Spital gebracht werden.

In der Stadt Biel ist es am Samstagabend zu einem Streit gekommen, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Foto: Keystone

In Biel ist in der Nacht auf Sonntag ein Mann an der Mühlebrücke schwer verletzt worden. Dies teilte die Kantonspolizei Bern am Sonntagnachmittag mit. Grund dafür soll ein Streit zwischen dem Verletzten und einer anderen Person sein.

Die Meldung zum schwer verletzen Mann erreichte die Polizei kurz nach 23.20 Uhr. Die ausgerückten Einsatzkräfte trafen vor Ort sowohl den verletzten Mann, als auch einen zweiten Mann an, der angehalten und auf die Polizeiwache gebracht wurde.

Die verletzte Person wurde durch ein sofort aufgebotenes Ambulanzteam versorgt und anschliessend ins Spital gebracht. Weitere Ermittlungen sind im Gang.

pd/sst

