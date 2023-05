30 Meter hinuntergestürzt – Mann nach Unfall mit Bagger in kritischem Zustand In Gohl ist am Dienstagnachmittag ein Baggerfahrer verunglückt. Er wurde schwer verletzt ins Spital geflogen.

Am Dienstagnachmittag ist ein Bagger in Gohl im Emmental von der Strasse abgekommen und rund 30 Meter einen bewaldeten Hang hinuntergestürzt. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und befindet sich in einem kritischen Zustand, wie die Berner Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte.

Im Gebiet Grindlenschürli in Gohl (Gemeinde Langnau im Emmental) sei ein Mann mit dem Bagger auf der Strasse unterwegs gewesen. Im Bereich eines ansteigenden Strassenabschnitts fuhr der Bagger aus noch unbekannten Gründen zurück, wie dem Communiqué zu entnehmen war.

Das Fahrzeug sei von der Strasse abgekommen und überschlug sich beim Hinunterfallen in den Wald mehrmals. Weiter schrieb die Polizei, der Fahrer sei schwer verletzt aus dem Bagger geborgen und mit einem Helikopter in ein Spital geflogen worden.

Der Einsatz der Rettungskräfte sei aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und der Art des Fahrzeugs schwierig gewesen. Im Einsatz seien unter anderem die Feuerwehr Langnau, die Berufsfeuerwehr von Schutz und Rettung Bern, eine Ambulanz sowie eine Rega-Crew gestanden. Die Polizei habe eine Untersuchung eingeleitet, um die Ursachen des Unfalls zu klären.

SDA/flo

