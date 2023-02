Unfall im Hasenbachwald – Mann nach Sturz über Felswand in Lauterbrunnen gestorben Ein 43-Jähriger ist im Hasenbachwald in Lauterbrunnen aus grosser Höhe abgestürzt. Der Mann konnte nur noch tot geborgen werden.

Im Lauterbrunnental kam es am Donnerstag zu einem tödlichen Unfall. (Archivbild) Foto: Bruno Petroni

Ein Mann ist am Donnerstagnachmittag im Hasenbachwald in Lauterbrunnen leblos aufgefunden worden: Der 43-Jährige dürfte «aus beträchtlicher Höhe eine Felswand hinuntergestürzt» sein, wie die Kantonspolizei Bern und die regionale Staatsanwaltschaft Oberland am Samstag mitteilten.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen stehe ein Unfallgeschehen im Vordergrund, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Ermittlungen, um die Umstände zu klären, dauern aber noch an.

Beim tödlich verunglückten Mann handelt es um einen 43-jährigen Schweizer, der im Kanton Neuenburg wohnhaft war.

sda/sih

