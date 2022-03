Autolenker in Thun – Mann nach Selbstunfall verstorben Am Donnerstagnachmittag hat sich in Thun ein Selbstunfall ereignet, bei dem ein Autolenker verstarb. Offenbar ging dem Unfall ging ein medizinisches Problem voraus.

Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmassnahmen konnte nicht verhindert werden, dass der Mann vor Ort verstarb (Symbolbild). Foto: 20min/Matthias Spicher

Am Donnerstag, kurz nach 15.40 Uhr, wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass sich in Thun ein Unfall ereignet habe. Gemäss aktuellen Erkenntnissen fuhr ein Autofahrer auf der Weststrasse von Thun herkommend in Richtung Autobahn, als sein Auto von der Strasse abkam, über das angrenzende Feld fuhr und schliesslich im Graben des Längmattbaches zum Stillstand kam. Das teilen die Kantonspolizei und die Regionale Staatsanwaltschaft Oberland mit.

82-jähriger Schweizer

Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmassnahmen konnte nicht verhindert werden, dass der Mann vor Ort verstarb. Gemäss aktuellen Erkenntnissen muss davon ausgegangen werden, dass dem Unfall ein medizinisches Problem vorausgegangen ist. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 82-jährigen Schweizer aus dem Kanton Schaffhausen.

Nebst der Polizei, einem Ambulanzteam und einem Notarzt stand zudem vorsorglich die Feuerwehr Thun im Einsatz. Weitere Ermittlungen sind im Gange, wie es von der Kapo und der Regionalen Staatsanwaltschaft Oberland heisst.

pkb

Fehler gefunden?Jetzt melden.