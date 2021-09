Bargeld erbeutet – Mann nach Raubüberfall auf Flucht in Bernmobilbus geschnappt Am Donnerstagabend hat ein Mann ein Einkaufsgeschäft in Schliern bei Köniz überfallen. Er hat Angestellte und Kunden mit einer Waffe bedroht.

Bei einem Überfall in Schliern wurden Kunden und Angestellte in einem Einkaufsgeschäft mit einer Waffe bedroht (Symbolbild). Foto: iStock



Am Donnerstag um 19.00 Uhr wurde der Kantonspolizei Bern von mehreren Seiten ein Raubüberfall in einem Einkaufsgeschäft am Schaufelweg in Schliern bei Köniz (Gemeinde Köniz) gemeldet. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, war der mutmassliche Täter bereits mit der Beute zu Fuss geflüchtet.

Wie es in einer Mitteilung der Polizei von Freitagnachmittag heisst, hatte er kurz vor 18.50 Uhr den Laden betreten. Dort bedrohte er Kunden und Angestellte mit einer Faustfeuerwaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld.

Bei einer Verkehrskontrolle an der Landdorfstrasse bei Niederwangen konnte der mutmassliche Täter in einem Bus von Bernmobil der Linie 29 gesichtet und angehalten werden, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Er wurde auf eine Polizeiwache gebracht. Ermittlungen zum Raubüberfall sind im Gang.

sih/pkb

