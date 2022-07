Polizei sucht Zeugen – Mann nach Raub in Biel verletzt Am Sonntagmorgen ist in Biel ein Mann von zwei Männern beraubt und dabei verletzt worden. Die unbekannte Täterschaft entwendete sein Mobiltelefon.

Am Sonntag ereignete sich an der Rüschlistrasse in Biel ein Raub. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, wurde ein Mann am frühen Morgen auf Höhe der Hausnummer 26 von zwei französisch sprechenden Männern angegriffen. Die beiden entwendeten dem Opfer das Mobiltelefon und flüchteten in Richtung Zentralplatz. Einer der Täter war mit dem Fahrrad unterwegs. Während dem Raub stürzte das Opfer und verletzte sich, weshalb es sich danach selbstständig in ein Spital begab.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen. Personen, die die Ereignisse gegen 6.00 Uhr morgens auf der Rüschlistrasse beobachtet haben oder Angaben zu den beiden Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +41 32 324 85 31 zu melden.

SDA/Miriam Schneuwly

