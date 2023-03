Lawinen in Lauterbrunnen und Meiringen – Mann nach Lawinenunglück verstorben Am Sonntag ist es im Berner Oberland zu mehreren Lawinenniedergängen gekommen, bei denen insgesamt sieben Personen verschüttet wurden. Ein Mann ist nun im Spital verstorben.

Skitour auf der Sulsalp in Richtung Lobhörner (Gemeinde Lauterbrunnen): In diesem Bereich rechts löste sich am Sonntagmorgen eine Lawine. Foto: Bruno Petroni

Am Sonntag, 12. März, ist es in Isenfluh, Mürren und Meiringen zu Lawinenniedergängen gekommen, bei denen insgesamt sieben Personen verschüttet wurden. Dies hat die Kantonspolizei Bern am Montagnachmittag mitgeteilt. Demnach seien zwei Männer verletzt ins Spital geflogen worden. Einer von ihnen erlag am Sonntagabend seinen schweren Verletzungen. Bei dem Opfer handelt es sich nach Kapo-Angaben um einen 31-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern.

Der Skitourengänger war am Sonntagvormittag im Bereich des Gälben Schopfs verschüttet worden, als oberhalb von Isenfluh eine Lawine niedergegangen war. Die «umgehend ausgerückten Einsatzkräfte» hätten den Verschütteten bergen und unter lebensrettenden Massnahmen ins Spital fliegen können, wo er jedoch später starb, heisst es in der Kapo-Meldung.

Lawinenabgänge auch in Mürren und Meiringen

Gleichentags war es im Berner Oberland zu zwei weiteren Lawinen gekommen. So sei der Kantonspolizei kurz nach 10.15 Uhr ein Lawinenniedergang im Bereich des Mirrenberges in Mürren gemeldet worden. Dabei seien drei Skifahrer verschüttet worden. Diese hätten sich jedoch alle selbstständig befreien können und seien unverletzt geblieben.

Weiter seien kurz nach 16 Uhr drei Skitourengänger bei einem Lawinenniedergang in Meiringen im Gebiet der Schwarzwaldalp verschüttet worden. «Zwei Personen konnten unverletzt befreit werden, ihr Begleiter wurde rund 30 Minuten später geborgen und anschliessend in stabilem Zustand ins Spital geflogen», so die Mitteilung.

Lawinengefahr besteht weiterhin

Im Einsatz standen Rega-Crews, die Alpine Rettung Schweiz, mehrere Helikopter der Rega und der Air-Glaciers sowie Gebirgsspezialisten der Kantonspolizei Bern. Die Lawinengefahr in den Bergen dürfte laut Kapo-Meldung auch weiterhin gegeben sein. Aus diesem Grund empfiehlt die Kantonspolizei Bern, die aktuellen Prognosen zur Schnee- und Lawinensituation zu konsultieren.

