Polizei sucht Zeugen – Mann muss nach Streit in Berner Bar ins Spital Am Freitagabend wurde in Bern ein Mann bei einer Auseinandersetzung in einer Bar verletzt. Zwei mutmassliche Täter sind geflüchtet.

In der Nacht auf Samstag ist ein Mann bei einer Auseinandersetzung in einer Bar verletzt worden. Die Polizei erliess einen Zeugenaufruf.

Zu der Auseinandersetzung kam es kurz vor Mitternacht in einer Bar an der Schanzenstrasse, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntag mitteilte. Die ausgerückten Einsatzkräfte hätten vor Ort einen verletzten Mann angetroffen. Er wurde in ein Spital gebracht. Die Polizei sucht zwei Männer, die an der Auseinandersetzung beteiligt waren und flüchteten.

SDA/mb

