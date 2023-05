Streit in Biel – Mann mit Stichverletzungen sucht Hilfe auf Polizeiposten In Biel erlitt ein Mann bei einer Auseinandersetzung mehrere Stichverletzungen am Oberkörper.

In Biel hat in der Nacht auf Freitag ein unbekannter Täter einem Mann mehrere Stichverletzungen am Oberkörper zugefügt. Das verletzte Opfer ging danach selbstständig auf den Polizeiposten und bat dort um Hilfe.

Der Verletzte erschien kurz nach 2.30 Uhr auf dem Polizeiposten. Die Mitarbeitenden hätten sofort die Erstversorgung übernommen. Danach sei der Mann mit der Ambulanz ins Spital gebracht worden, teilte die Berner Kantonspolizei mit.

Wer ihm die Stichverletzungen zufügte, ist unklar. Gemäss ersten Erkenntnissen war es in der Nähe des

Kreisverkehrs Güterstrasse/Murtenstrasse zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Mann und einer weiteren Person gekommen. Dabei erlitt der Mann mehrere Stichverletzungen im Bereich

des Oberkörpers. Der Täter konnte in unbekannte Richtung flüchten. Laut Polizei hielten sich zum Tatzeitpunkt zahlreiche Passanten an obengenannter Örtlichkeit auf, die die Tat beobachten konnten.

Die Kantonspolizei nahm unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland Ermittlungen auf. Personen, welche die Auseinandersetzung beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

SDA/tag

