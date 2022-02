Auseinandersetzung in Thun – Mann mit «spitzem Gegenstand» verletzt In der Nacht auf Sonntag ist in der Innenstadt ein Mann bei einer Auseinandersetzung zweier Gruppen verletzt worden. Der mutmassliche Täter wurde festgenommen.

Samstagnacht war die Polizei in der Thuner Innenstadt im Einsatz (Archivbild). Foto: Markus Hubacher

Am Sonntag, 6. Februar, gegen 1 Uhr vernahmen Mitarbeitende der Kantonspolizei Bern, die in

der Innenstadt von Thun auf Patrouille waren, Schreie im Bereich des sogenannten Mühlelochs. Kurz darauf trafen sie auf einen Mann, der eine Verletzung an der Brust aufwies. Der Verletzte wurde betreut und schliesslich für die weitere medizinische Versorgung durch ein Ambulanzteam ins Spital gebracht. Dies hat die Kapo am Sonntag mitgeteilt.

Provokationen beim Mühleloch

Demnach sei es ersten Abklärungen zufolge zuvor beim Mühleloch zu Provokationen und dann zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppierungen gekommen. Dabei sei der Mann durch einen anderen Beteiligten gemäss Aussagen mit einem «spitzen Gegenstand» verletzt worden.

Die Polizisten konnten den mutmasslichen Täter, einen 21-Jährigen, im Bereich des Rathausplatzes festnehmen. Ermittlungen zur Auseinandersetzung sind unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Oberland im Gang.

PD

Fehler gefunden?Jetzt melden.