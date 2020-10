Angestellte mit Pistole bedroht – Mann mit Schutzmaske überfällt Denner in Liebefeld Am Samstagnachmittag hat ein Unbekannter eine Denner-Filiale in Liebefeld überfallen. Der Mann bedrohte eine Angestellte mit einer Faustfeuerwaffe und flüchtete mit der Beute.

Dieses Bild des gesuchten Täters veröffentlichte die Polizei. Foto: zvg/Kapo Bern

Am Samstag gegen 13.50 Uhr wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass soeben ein unbekannter Täter die Denner-Filiale an der Waldeggstrasse in Liebefeld überfallen habe. Laut Polizeiangaben betrat der Mann bereits kurz vor 10.20 Uhr das Verkaufsgeschäft, bedrohte schliesslich etwa um 13.45 Uhr eine Angestellte mit einer Faustfeuerwaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem die Frau der Aufforderung nachgekommen war, verliess der Täter mit der Beute das Geschäft durch einen Nebenausgang in unbekannte Richtung.

Beim unbekannten Täter handelt es sich gemäss Aussagen um einen zirka 25-jährigen Mann mit südländischem Aussehen. Er trug zur Tatzeit ein schwarzes Baseballcap, eine schwarze Daunenjacke, beige Hosen und braunschwarze Handschuhe. Weiter trug er eine Gesichtsmaske und hatte einen Abfallsack bei sich.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen aufgenommen.

pd/flo