Eigerstrasse in Bern – Mann mit Pistole bedroht und ausgeraubt Ein Mann ist in der Nacht auf Montag an der Eigerstrasse in Bern von zwei Unbekannten beraubt worden. Die Täter bedrohten das Opfer mit einer Faustfeuerwaffe.

In der Nacht auf Montag ist ein Mann in Bern von zwei Unbekannten ausgeraubt. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann gegen 1.45 Uhr zu Fuss an der Eigerstrasse in Bern unterwegs, als er von zwei unbekannten Männern angesprochen wurde.

Die Täter zeigten dem Mann eine Faustfeuerwaffe und forderten ihn auf, zu einem Geldautomaten zu gehen, wie die Kantonspolizei mitteilt. Die Räuber begleiteten das Opfer zur Monbijoubrücke, wo sie das aus dem Geldautomaten bezogene Geld entwendeten. Das Opfer konnte zu Fuss flüchten.

Die Täter werden als 18- bis 25-jährig beschreiben. Ein Mann war zirka 185 cm gross, von weisser Hautfarbe und hatte einen Bart. Er trug zum Zeitpunkt der Tat eine blaue Gesichtsmaske und einen weissen Pullover mit einem Schriftzug im Bauchbereich. Der zweite Täter war zwischen 155 und 165 cm gross und von schwarzer Hautfarbe

Zur Klärung des Vorfalls sucht die Kantonspolizei Bern Zeugen. Personen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

tag/pd

