Überfall in Aegerten – Mann mit Kopfwunde – vom Angreifer fehlt jede Spur In Aegerten ist am Dienstag ein Mann angegriffen und verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Ambulanz musste am Dienstagabend in Aegerten einen Mann mit stark blutender Kopfwunde ins Spital führen. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, sei der Verletzte gemäss Zeugenaussagen auf einem Parkplatz am Oberen Kanalweg 5 von einem anderen Mann angegriffen worden.

Der Angreifer habe den Tatort in einem Fahrzeug verlassen. Das Opfer wurde durch zwei Passantinnen betreut. Die Meldung war kurz nach 20.30 Uhr auf der Einsatzzentrale eingegangen.

Um den Tathergang zu klären und den Angreifer zu ermitteln, hat die Polizei einen Zeugenaufruf lanciert. Insbesondere bittet sie auch die beiden Frauen, die sich zunächst um den verletzten Mann gekümmert hatten, sich unter der Telefonnummer 032 324 85 31 zu melden.

mb

