Polizei geht von Unfall aus – Mann leblos am Aareufer in Heimberg aufgefunden Am Zulgspitz wurde am Freitagmittag die Leiche eines 49-jährigen Schweizers gefunden. Die Kantonspolizei ermittelt.

Der leblose Körper wurde in dem Bereich gefunden, wo die Zulg in die Aare mündet. (Archivbild) Foto: BOM

Am Freitagmittag haben Passanten in der Nähe der Grillstelle Zulgspitz in Heimberg eine regungslose Person am Aareufer entdeckt. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, konnten die Einsatzkräfte vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 49-jährigen Schweizer, der im Kanton Bern wohnt. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen geht die Polizei vom einem Unfall aus. Weitere Untersuchungen sind noch im Gang.

mb

