Polizei sucht Zeugen – Mann lag nach Streit in Bern blutend am Boden Bei einer Auseinandersetzung in der Nähe des Bahnhofs Bern wurden ein Mann schwer und eine Frau leicht verletzt. Die Kantonspolizei ermittelt.

Am Freitag kurz vor 22 Uhr wurde der Kantonspolizei Bern eine Auseinandersetzung am Troxlerrain in Bern gemeldet. Im Bereich der Helene-von-Mülinen-Treppe fanden die Einsatzkräfte schliesslich einen blutenden, am Boden liegenden Mann vor. Der Schwerverletzte wurde umgehend ins Spital transportiert.

Der Mann sei mit vier weiteren Personen von der Alpeneggstrasse her unterwegs gewesen, als es zur Auseinandersetzung mit einer anderen, unbekannten Personengruppe gekommen sei. Dabei wurde auch eine Frau leicht verletzt. In welche Richtung sich die Unbekannten nach dem Streit entfernten, ist unklar.

Im Zuge ihrer Ermittlungen sucht die Polizei Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 031 638 81 11 entgegen.

mb

Fehler gefunden?Jetzt melden.