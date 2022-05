Polizeieinsatz Bahnhof Oerlikon – Polizei rettet Mann vom Baukran – keine Züge zwischen Oerlikon und HB In Zürich Oerlikon ist am Montagabend ein Mann auf einen Baukran gestiegen. Derzeit läuft die Rettungsaktion. Es kommt zu Unterbrüchen im ÖV. Ev Manz Urs Jaudas UPDATE FOLGT

Seit Montagabend verschanzt sich ein Mann auf einem Kran beim Bahnhof Oerlikon. Video: Tamedia

In Zürich Oerlikon stieg am Montagabend ein Mann auf einen Baukran und verharrte dort oben bis kurz nach 11 Uhr. Die Rettungsaktion läuft. Wegen des Polizeieinsatzes ist derzeit der Bahnverkehr im Bahnhof Oerlikon unterbrochen. Sämtliche Züge fallen aus. Die Dauer der Einschränkung ist unklar. Die Stadtpolizei wird demnächst informieren.

Kurz nach 11 Uhr gelang die Rettungsaktion. Die Einsatzkräfte konnten den Mann, der zuhinterst auf dem Kran stand, überwältigen und vom Kran bringen. Nach 10 Uhr waren die Einsatzkräfte erstmals bis auf den Kran vorgedrungen und mit dem Mann ins Gespräch gekommen, wie Züri Today berichtet. Auf dem Kran waren auch zwei Personen mit psychologischer Ausbildung. Sie reichten dem Mann ein Fläschchen mit Wasser.

Die Einsatzkräfte gehören zu einer Spezialeinheit der Stadtpolizei, die bei besonderem Gefahrenpotenzial zum Einsatz kommt. Scheinbar wollte der Mann auf dem Kran bleiben. Er warf auch immer wieder Gegenstände hinunter und hämmerte gegen das Metall. Schon zuvor hatte der Mann ziemlich Radau gemacht.

Die Einsatzkräfte waren am nach 10 Uhr am Dienstagmorgen erstmals in die Nähe des Mannes gelangt. Foto: Urs Jaudas

Am Montagabend kurz nach 20 Uhr war der Stadtpolizei Zürich eine Person auf einem Kran gemeldet worden. Der Mann hatte auf dem Kran mehrere Feuer entfacht, der Rauch war weiterherum sichtbar. Am Dienstagmorgen zündete der Mann unter anderem die Führerkabine an. Die Feuerwehr konnte alle Brände löschen.

Höhenretter von Schutz & Rettung und Mitglieder der Verhandlungsgruppe der Stadtpolizei hatten mehrmals erfolglos versucht, mit einem Hubretter zu dem Mann zu gelangen und mit ihm Kontakt aufzunehmen. Ein Gespräch war gemäss Polizei nicht zustande gekommen.

Der Mann auf dem Baukran entfachte immer wieder ein Feuer, bisher konnte die Polizei alle löschen. Foto: Urs Jaudas Der Mann auf dem Kran wirft immer wieder Gegenstände vom Baukran, die Kabine ist nach dem Brand stark beschädigt. Foto: Urs Jaudas Der Bahnhof Oerlikon ist derzeit ausgestorben. Foto: Urs Jaudas 1 / 4

Das Gebiet rund um den Bahnhof Oerlikon ist nach wie vor grossräumig abgesperrt. Die Einsatzkräfte errichteten auf der Strasse vor dem Kran einen Sichtschutz und drängten Schaulustige zurück.

Vom Polizeieinsatz betroffen sind auch Tram- und Buslinien.



Die Strecke zwischen Bucheggplatz und Bahnhof Oerlikon ist für den Trambetrieb der Linie 11 und der Buslinien 61 und 62 in beiden Richtungen gesperrt.



Das Aufgebot an Einsatzkräften rund um den Bahnhof Oerlikon ist am Dienstagmorgen gross. Foto: Urs Jaudas

Ähnlicher Vorfall in Altstetten

Bereits in der Nacht auf Sonntag war ein Mann auf einen Baukran geklettert – und ist heruntergestürzt. Er zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. Die Polizei sucht nach Zeugen. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen war der Mann in Altstetten bei einer Baustelle an der Badenerstrasse zwischen dem Schneeglöggli- und dem Campanellaweg von einem Baukran gestürzt, wie die Polizei weiter mitteilte.

Ev Manz ist Redaktorin im Ressort Zürich Politik & Wirtschaft. Nach ihrer Unterrichtstätigkeit als Sekundarlehrerin hat sie Kommunikation studiert. Sie berichtet seit 2012 schwerpunktmässig über Schul- und Familienthemen sowie über Politik, Bauten und Menschen in der Stadt Zürich und Region. Mehr Infos

