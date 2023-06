Todesfall in Spiez – Mann leblos in Thunersee gefunden - Medizinischer Vorfall vermutet Am Montag wurde der Körper eines 65-jährigen Mannes aus dem Thunersee gezogen. Die Kantonspolizei Bern geht von einem gesundheitlichen Notfall aus.

Der leblose Körper eines 65-jährigen Mannes ist am Montagmittag in Spiez aus dem Thunersee geborgen worden. Die Kantonspolizei Bern geht von einem medizinischen Geschehen aus.

Der Mann habe sich am Sonntagabend ins Seebad begeben und sei mutmasslich in eine Notlage geraten, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Vermutlich habe er ein gesundheitliches Problem gehabt. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen Schweizer, der im Kanton Bern wohnhaft war.

