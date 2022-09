Täter flüchteten mit E-Trotti – Mann in Nidau ausgeraubt und verletzt Am Dienstagabend raubten zwei Unbekannte einen Mann in einer Fussgängerunterführung in Nidau aus. Sie entkamen auf E-Trottinetten.

Ein Mann ist am Dienstagabend in Nidau von zwei Unbekannten ausgeraubt und leicht verletzt worden. Die Täterschaft flüchtete mit den Wertsachen und einem E-Trottinett in verschiedene Richtungen.

Zur Tat kam es um 23.05 Uhr bei einer Fussgängerunterführung, wie die Kantonspolizei Bern am Mittwoch mitteilte. Das Opfer sei von der Bielstrasse in den Milanweg eingebogen und habe die dortige Fussgängerunterführung in Richtung Lyss-Strasse passieren wollen, als er von zwei Unbekannten angegangen worden sei.

Der überfallene Mann musste ärztlich behandelt werden. Die Polizei nahm Ermittlungen auf und sucht Zeugen.

Die Kantonspolizei Bern sucht Zeugen: 032 324 85 31.

SDA/chh

