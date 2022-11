Polizei sucht Zeugen – Mann in Erlach zusammen­geschlagen und bestohlen Am späten Samstagabend wurde in Erlach ein 26-Jähriger von einer Gruppe Unbekannter überfallen und musste verletzt ins Spital gefahren werden.

In Erlach ist am Samstagabend ein Mann von mehreren Männern angegriffen und bestohlen worden. Das 26-jährige Opfer wurde dabei verletzt und musste per Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Laut einer Mitteilung der regionalen Staatsanwaltschaft und der Berner Kantonspolizei vom Sonntag befand sich der Mann nach ersten Erkenntnissen bei der Bushaltestelle in der Amthausgasse. Dies in Begleitung einer Frau. Plötzlich gingen mehrere Männer auf die beiden zu und schlugen den Mann mit einem Gegenstand.

Anschliessend entrissen die Männer dem Opfer den Rucksack und flüchteten zu Fuss in verschiedene Richtungen. Die Polizei ermittelt und hat einen Zeugenaufruf erlassen. Staatsanwaltschaft und Polizei beschreiben den Gegenstand nicht näher.

SDA/mb

