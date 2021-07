Polizei sucht Zeugen – Mann in Biel angegriffen mit Stichwaffe verletzt Am Freitagabend ist in Biel ein Mann angegriffen und verletzt worden. Er musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Die Kantonspolizei ermittelt.

In der Stadt Biel ist am Freitagabend ein Mann von einer Gruppe von fünf bis sechs Personen angegriffen und mit einer Stichwaffe verletzt worden. Mit einer schweren Beinverletzung musste der Angegriffene per Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Wie die regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei am Samstag mitteilten, ereignete sich der Angriff etwa um sieben Uhr Abends auf der Champagneallee beim Gurzelenstadion. Der Polizei war gemeldet worden, dort befinde sich ein verletzter Mann.

Privatpersonen leisteten dem Angegriffenen erste Hilfe. Die Polizei hat einen Zeugenaufruf erlassen und ermittelt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kapo unter der Telefonnummer 032 324 85 31 entgegen.

SDA/mb

