Kurioser Vorfall in Hilterfingen – Mann greift Mädchen am helllichten Tag an Ein unbekannter Mann hat am Montagnachmittag in Hilterfingen ein Mädchen attackiert. Als eine Passantin erschien, rannte er davon. Die Polizei sucht Zeugen.

Es war Montagnachmittag um 15.30 Uhr, als eine Schülerin an der Aebnitstrasse in Hilterfingen unterwegs war. Auf Höhe Quellenweg wurde sie von einem unbekannten Mann tätlich angegangen und nach Geld gefragt. Als eine Passantin mit ihrem Hund erschien, rannte der Unbekannte in Richtung Hilterfingen. Das Mädchen wurde beim Vorfall nicht verletzt.

Der Mann wird als zirka 30- bis 40-jährig und von schlanker Statur beschrieben. Zur Tatzeit soll er eine Baseballmütze mit Aufschrift, einen schwarzen Pullover und eine Trainerhose sowie schwarze Handschuhe und eine Sonnenbrille getragen haben. Die Kantonspolizei Bern sucht Zeugen. Personen, die Angaben zum Hergang der Ereignisse machen können oder anderweitig verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 033 227 61 11 zu melden.

chh/pd