Polizei setzt Taser ein – Mann greift in Saxeten Polizist mit Beil an In Saxeten wurde ein Polizist verletzt, als ein Mann bei einer Kontrolle ein Beil nach ihm warf.

Die Polizei erhielt am Mittwochvormittag eine Meldung, wonach es an der Niedermatte in Saxeten Probleme mit einem Mann gebe, der sich aggressiv verhalte.

Die vor Ort ausgerückten Einsatzkräfte wollten den Mann kontrollieren. Er widersetzte sich den Anweisungen der Polizisten, stiess Drohungen und Beschimpfungen aus und nahm ein Beil, welches er in einer Tasche mit sich trug, in die Hand.

Ein Polizist forderte den Mann auf, das Beil fallenzulassen. Dieser warf die Waffe daraufhin unvermittelt in Richtung Einsatzkräfte und traf den Polizisten.

Polizei setzt Taser ein

Mittels Taser wurde der Mann zu Boden gebracht und festgenommen.

Der verletzte Polizist wurde mit der Rega ins Spital geflogen – er konnte dieses mittlerweile wieder verlassen. Der Beschuldigte wurde von einem Ambulanzteam zur Kontrolle ins Spital und anschliessend in eine geeignete Institution gebracht.

Die Kantonspolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

