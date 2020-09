Kanton Luzern – Mann gerät betrunken und mit Büchse Bier in Kontrolle Polizisten haben bei einer Aktion in Menznau einen 33-Jährigen erwischt, der bereits rund 1,82 Promille Alkohol intus hatte – und sogar noch nachlegen wollte.

Es blieb nicht bei 0 Promille: Ein Autofahrer wurde in Menznau mit 1,82 Promille Alkohol intus kontrolliert. (Symbolbild) Foto: Christian Beutler (Keystone)

Mit einer Bierbüchse in der Hand ist ein 33-jähriger Autofahrer am Montag in Menznau in einer Polizeikontrolle hängengeblieben. Ein Atemalkoholtest ergab, dass er bereits rund 1,82 Promille Alkohol intus hatte. Er musste seinen Führerausweis abgeben.

Der stark alkoholisierte Schweizer sei der Polizei aufgefallen, als sie auf der Wolhuserstrasse eine Kontrolle durchführte, teilte die Luzerner Staatsanwaltschaft am Dienstag mit.

