Todesfälle in Zollikerberg – Einer der toten Jugendlichen war der Stiefsohn des Rappers Die Polizei konnte in einer Wohnung in Zollikerberg nur noch den Tod einer 15-Jährigen und ihres gleichaltrigen Kollegen feststellen. Nun gibt es erste Erkenntnisse. Lisa Aeschlimann , Kevin Brühlmann

Das besagte Wohnhaus in Zollikerberg. Ein Polizist untersucht Gegenstände auf dem Balkon. Foto: Urs Jaudas

Vor dem Balkon hängt ein rotes Absperrband der Polizei. Es ist das Einzige, das am nächsten Tag noch vom Vorfall zeugt, der sich am Sonntagnachmittag zugetragen hat. Ein 18-Jähriger hat in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses unweit des Spitals Zollikerberg einen 15-jährigen Jungen und seine gleichaltrige Kollegin reglos am Boden liegend vorgefunden.