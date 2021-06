Unfall in Thierachern – Mann fährt gegen Baum Am Donnerstagabend ist in Thierachern ein Auto mit einem Baum kollidiert und auf dem Dach liegend zum Stillstand gekommen. Der Lenker musste verletzt ins Spital gebracht werden.

In Thierachern wurde ein Mann bei einem Unfall verletzt. Foto: Patric Spahni

Die Meldung zu einem Verkehrsunfall auf der Sandbühlstrasse in Thierachern ging bei der Kantonspolizei Bern am Donnerstag, 17. Juni , kurz vor 18 Uhr ein. Gemäss aktuellen Erkenntnissen war ein Autolenker von Uebeschi herkommend in Richtung Thierachern unterwegs gewesen. Nach einer Rechtskurve bei der Verzweigung Goferi geriet das Auto aus noch zu klärenden Gründen rechts ins Wiesland und kollidierte in der Folge mit einem Baum.

Durch den Aufprall kippte das Fahrzeug nach links und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Autolenker wurde beim Unfall verletzt. Er konnte sich selbständig aus dem Auto befreien und wurde mit einer Ambulanz ins Spital gebracht. Das Auto musste mittels Kran geborgen werden.