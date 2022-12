Rom, Italien – Mann erschiesst gute Freundin von Ministerpräsidentin Meloni Während Jahren soll er sie bedroht haben, dann hat er seinen Worten Taten folgen lassen und drei Frauen erschossen. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni trauert um eine gute Freundin.

Giorgia Meloni trauert um eine gute Freundin. AFP

In Rom hat ein Bewaffneter am Sonntag drei Frauen erschossen, darunter eine Freundin der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Vier weitere Menschen wurden verletzt, als der 57-jährige Claudio Campi das Feuer auf die Teilnehmer einer Versammlung in einem Stadtteil im Norden der Hauptstadt eröffnete, wie die Regierungschefin und die Carabinieri bekanntgaben. Zuvor soll er gerufen haben: «Ich bring euch alle um.» Der Täter hatte demnach die Pistole zuvor an einem Schiessstand entwendet, ein Waffenschein soll ihm zuvor verweigert geworden sein.

Bei der Versammlung soll es sich um ein Treffen der Bewohner des Hauses gehandelt haben, in dem Campi wohnt. Wie er im November auf seinem Blog erklärt hatte, hat Campi ein schwieriges Verhältnis zu ihnen und wirft ihnen vor, sie aus seiner Wohnung vertreiben zu wollen.

Emotionale Worte von Meloni

Drei Frauen erlagen ihren Schussverletzungen, darunter die 50-jährige Nicoletta Golisano, Mutter eines zehnjährigen Jungen, die in ihrer Funktion als Buchhalterin an der Versammlung teilnahm.

Meloni erklärte am Sonntagabend auf Instagram, dass die beiden Frauen befreundet waren. «Nicoletta war eine beschützende Mutter, eine aufrichtige und diskrete Freundin, eine starke und zugleich zerbrechliche Frau», schrieb die ultrarechte Politikerin und veröffentlichte ein Foto, das sie und das Opfer auf einer Party zeigt (rechts im Bild). «Für mich wird sie immer so schön und glücklich sein.»

Der mutmassliche Täter wurde inzwischen festgenommen. Ob die Tat auch politisch motiviert gewesen sein könnte, ist nicht bekannt.

AFP/roy

